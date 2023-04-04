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Сотни людей-пауков: Sony выпустила новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Ссылка https://kuban24.tv/item/sotni-lyudej-paukov-sony-vypustila-novyj-trejler-multfilma-chelovek-pauk-pautina-vselennyh
Сотни людей-пауков: Sony выпустила новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»
Кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала на YouTube полноценный почти трехминутный трейлер мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».

«Человек-паук: Паутина вселенных» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) продолжает повествование первого оскароносного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

Главный герой Майлз Моралес отправится в путешествие через параллельные вселенные, где повстречает сотни альтернативных версий Человека-паука. В том числе вернется в картине и старый добрый Питер Паркер, у которого теперь есть ребенок.

Подростковые проблемы супергероя с родителями, новые враги, старые друзья, выбор между спасением одного человека или всех — все в новом мультфильме.

Премьера  анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных» состоится 2 июня 2023 года.

 

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Автор:

Ева Шварц

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