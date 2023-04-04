Сотни людей-пауков: Sony выпустила новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»
Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала на YouTube полноценный почти трехминутный трейлер мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».
«Человек-паук: Паутина вселенных» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) продолжает повествование первого оскароносного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».
Главный герой Майлз Моралес отправится в путешествие через параллельные вселенные, где повстречает сотни альтернативных версий Человека-паука. В том числе вернется в картине и старый добрый Питер Паркер, у которого теперь есть ребенок.
Подростковые проблемы супергероя с родителями, новые враги, старые друзья, выбор между спасением одного человека или всех — все в новом мультфильме.
Премьера анимационного фильма «Человек-паук: Паутина вселенных» состоится 2 июня 2023 года.
Читайте также: 5 заметных российских сериалов 2023 года.
Автор:
Популярные новости
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- Жители Краснодара назвали цену счастья в рублях. За год она выросла
- Клюнул на печенку: в Темрюкском районе выловили 42-килограммового сома
- Кондратьев объявил Радоницу нерабочим днем в Краснодарском крае
- В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
- Владелец ФК «Краснодар» Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей