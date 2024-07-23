SOS: Филипп Киркоров застрял в горах Сочи во время съемок из-за сильного ливня

Народный артист РФ Филипп Киркоров 23 июля находился на съемках в каньоне реки Псахо в Адлерском районе.

Певец в своем аккаунте в соцсетях рассказал, что во время съемок на природе от непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Сейчас он застрял в каньоне из-за проливного дождя.

«Начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки. Мы застряли в горах. Выбраться отсюда на данный момент не можем. Послали сигнал SOS, как Титаник. Река поднялась до уровня 10 м. Сейчас нас постепенно затапливает. Мы просим о помощи», — сказал Филипп Киркоров.

Как позже сообщила представитель певца Екатерина Успенская, сейчас безопасности народного артиста ничего не угрожает — все ждут, пока погода наладится, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу пляжей ограничили 23 июля во всех районах Сочи из-за непогоды. Утром жители разных частей курортного города увидели огромный смерч над Черным морем.