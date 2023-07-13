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Сорвавшая концерт в Сочи певица МакSим призналась, что была пьяна. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sorvavshaya-kontsert-v-sochi-pevitsa-maksim-priznalas-chto-byla-pyana
Скриншот с видеозаписи из соцсетей

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, опубликовала в своих соцсетях видеообращение, в котором призналась, что проходит лечение от алкоголизма.

По словам артистки, она слишком рано начала гастролировать после перенесенной тяжелой болезни. А перед концертом в Сочи, по словам МакSим, она была очень уставшая и не могла стоять на ногах. Певица призналась, что перед выходом на сцену была под капельницей.

«И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось. Закончилось все срывом концерта. Я пришла к тому, что мои попытки сбежать от проблем посредством алкоголя ни к чему не приводят. Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время», — сказала МакSим.

Также артистка рассказала о поддержке, которую ей оказывает семья, ее творческий коллектив и выразила надежду, что ее поймут и поддержат поклонники, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», концерт МакSим — Марины Абросимовой проходил 18 марта в «Роза холле» в Сочи. В ходе концерта певица бросила микрофон и ушла со сцены. Слушатели отметили, что МакSим странно себя вела, а ее голос изменился. Они предположили, что девушка вышла на сцену пьяная. Пресс-секретарь певицы Яна Богушевская заявила, что МакSим на выступлении стало плохо. Позже МакSим извинилась за сорванный концерт в Сочи. Она объяснила произошедшее тем, что у нее поднялось давление, закружилась голова и пропал голос.

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