Сорвавшая концерт в Сочи певица МакSим призналась, что была пьяна. Видео

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, опубликовала в своих соцсетях видеообращение, в котором призналась, что проходит лечение от алкоголизма.

По словам артистки, она слишком рано начала гастролировать после перенесенной тяжелой болезни. А перед концертом в Сочи, по словам МакSим, она была очень уставшая и не могла стоять на ногах. Певица призналась, что перед выходом на сцену была под капельницей.

«И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось. Закончилось все срывом концерта. Я пришла к тому, что мои попытки сбежать от проблем посредством алкоголя ни к чему не приводят. Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время», — сказала МакSим.

Также артистка рассказала о поддержке, которую ей оказывает семья, ее творческий коллектив и выразила надежду, что ее поймут и поддержат поклонники, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», концерт МакSим — Марины Абросимовой проходил 18 марта в «Роза холле» в Сочи. В ходе концерта певица бросила микрофон и ушла со сцены. Слушатели отметили, что МакSим странно себя вела, а ее голос изменился. Они предположили, что девушка вышла на сцену пьяная. Пресс-секретарь певицы Яна Богушевская заявила, что МакSим на выступлении стало плохо. Позже МакSим извинилась за сорванный концерт в Сочи. Она объяснила произошедшее тем, что у нее поднялось давление, закружилась голова и пропал голос.