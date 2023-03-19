Концерт МакSим в Сочи: почему сорвалось выступление певицы

Концерт МакSим — Марины Абросимовой проходил 18 марта в «Роза холле» в Сочи.

В ходе концерта певица бросила микрофон и ушла со сцены. Слушатели отметили, что МакSим странно себя вела, а ее голос изменился. Они предположили, что девушка вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

Однако пресс-секретарь певицы Яна Богушевская заявила, что МакSим на выступлении стало плохо, сейчас ей занимаются врачи. Директор артистки Павел Назаров при этом пояснил, что концерт подготовили должным образом, но девушка почувствовала себя плохо во время выступления.

«Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта», — добавил Назаров.

Команда певицы также сообщила, что все билеты можно вернуть в месте приобретения. Следующие концерты в рамках тура «Я буду жить» состоятся, сообщает РИА «Новости».

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