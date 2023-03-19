Певица МакSим извинилась за сорванный концерт в Сочи
Марина Абросимова выложила в соцсетях пост, где объяснила причины срыва концерта.
Она попросила прощения у своей команды и организаторов, а также у слушателей.
«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное — у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришел. Вы были рядом, вас было много, и ваши глаза горели. Я помню это и очень ценю. Не все и не всегда в нашей жизни складывается так, как нам хотелось бы, и концерты — не исключение», — написала певица в Instagram.
МакSим рассказала, что у нее поднялось давление, закружилась голова и пропал голос. Из-за этого она отдала микрофон звукорежиссеру и ушла со сцены. Певица добавила, что деньги за концерт вернут зрителям.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», концерт МакSим — Марины Абросимовой проходил 18 марта в «Роза холле» в Сочи.
- Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан
- В Краснодаре на детской площадке нашли гранату
- В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
- В России число премий лучшим учителям увеличили до 1 тыс. 250