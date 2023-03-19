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Певица МакSим извинилась за сорванный концерт в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pevitsa-maksim-izvinilas-za-sorvannyj-kontsert-v-sochi
Певица МакSим извинилась за сорванный концерт в Сочи
Фото vk.com/maksimsinger

Марина Абросимова выложила в соцсетях пост, где объяснила причины срыва концерта.

Она попросила прощения у своей команды и организаторов, а также у слушателей.

«Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное — у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришел. Вы были рядом, вас было много, и ваши глаза горели. Я помню это и очень ценю. Не все и не всегда в нашей жизни складывается так, как нам хотелось бы, и концерты — не исключение», — написала певица в Instagram.

МакSим рассказала, что у нее поднялось давление, закружилась голова и пропал голос. Из-за этого она отдала микрофон звукорежиссеру и ушла со сцены. Певица добавила, что деньги за концерт вернут зрителям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», концерт МакSим — Марины Абросимовой проходил 18 марта в «Роза холле» в Сочи.

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