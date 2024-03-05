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Собаке-поводырю из Краснодара, которого била незрячая хозяйка, нашли новый дом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sobake-povodyryu-iz-krasnodara-kotorogo-bila-nezryachaya-hozyajka-nashli-novyj-dom
Собаке-поводырю из Краснодара, которого била незрячая хозяйка, нашли новый дом

Лабрадора Джека перевезли в Москву, там ему провели обследования и сделали анализы.

Выяснили, что здоровье паса в хорошем состоянии, анализы в норме, кроме одного — у него диагностировали уроцистит. Ветеринары назначили лечение и специальный корм.

Теперь Джек будет жить в семье фандрайзера Элины — он станет второй штатной собакой московского Центра «Собаки-помощники». Фандайзер ежедневно будет привозить Джека и еще одну свою собаку Астру в офис, где животные будут принимать участие в съемках и мероприятиях Центра.

«Мы считаем, что это лучшее решение для Джека — продолжать использовать свои знания и навыки, оставаться в тесном контакте с человеком, иметь любящий дом и быть полезным», — сообщает Telegram-канал «Собаки-помощники».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре незрячая девушка-курьер избила лабрадора-поводыря ногами после того, как наткнулась на ветки дерева, к которому ее подвела служебная собака. За Джеком в Краснодар из Москвы выехала тренер-дрессировщик Центра «Собаки — помощники инвалидов» и забрала лабрадора у девушки.

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