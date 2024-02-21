Волонтеры забрали собаку-поводыря у агрессивной девушки-курьера в Краснодаре

Ранее краснодарцев возмутило поведение девушки-курьера, которое запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка-курьер избивает лабрадора-поводыря ногами после того, как наткнулась на ветки дерева, к которому ее подвела служебная собака.

Инцидент произошел в микрорайоне Дубинка, на пересечение улиц Вишняковой и Адыгейской набережной. Девушка шла по тротуару и ударилась головой об ветку. Затем жестоко наказала пса.

На эту информацию обратили внимание в Центре «Собаки — помощники инвалидов», который ранее выдал дрессированного лабрадора Джека незрячей девушке из Краснодара.

То, что произошло – совершенно недопустимо. Принято однозначное решение – вернуть Джека в наш Центр», — сообщили представители волонтерской организации в Telegram.

За Джеком в Краснодар из Москвы выехала тренер-дрессировщик Центра «Собаки — помощники инвалидов». Она уже забрала лабрадора у девушки. Они уже выезжают в столицу на поезде.

В центре Джек пройдет осмотр у ветеринара. После этого лабрадору найдут новый дом, где его будут по-настоящему любить и ценить.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре прошлого года в соцсетях Краснодара восхищались слабовидящей девушкой, которая устроилась работать курьером, поэтому видеозапись с избиением пса удивила многих. Лабрадор действительно ошибся, но, по словам экспертов, это не повод подвергать его насилию. Кроме того, маршрутов у курьера может быть много — и в разных частях города.