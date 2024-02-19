Незрячая девушка-курьер избила собаку-поводыря в Краснодаре

Краснодарцев возмутило поведение девушки-курьера, которое запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как девушка избивает лабрадора-поводыря ногами после того, как наткнулась на ветки дерева, к которому ее подвела служебная собака.

В полиции журналистам «Кубань 24» рассказали, что им не сообщали о жестоком обращении с животным.

По данным СМИ, подготовкой пса по кличке Джек занимались в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники». Это одна из двух организаций в России, где слабовидящим людям бесплатно предоставляют специально обученных лабрадоров. В организации сообщили, что знают о ситуации, в которую попал Джек в Краснодаре. Кинологи планируют в ближайшие дни забрать лабрадора у девушки.

«Ситуация ужасная, на наш взгляд. Нам жалко собаку. Мы Джека забираем, это безусловно. Создадим ему хорошие условия. И будем искать нового хозяина», — цитирует директора учебно-кинологического центра Елену Орочко «Комсомольская правда. Кубань».

Читайте также: неизвестный застрелил бродячую собаку в Краснодаре.