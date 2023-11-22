Неизвестный застрелил бродячую собаку в Краснодаре

Труп животного с огнестрельным ранением обнаружили 22 ноября на улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне.

В соцсетях сообщали, что ранее в этом районе произошел конфликт между жильцами близлежащих домов и зооактивистами из-за появления будок для бродячих собак возле озера Карасун. Застреленного пса нашли на этом месте.

«На основании поступившего в полицию заявления проводится проверка по факту обнаружения трупа собаки», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Полицейские устанавливают причины смерти животного. По окончанию разбирательства примут законное решение.

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