Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Неизвестный застрелил бродячую собаку в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-zastrelil-brodyachuyu-sobaku-v-krasnodare
Неизвестный застрелил бродячую собаку в Краснодаре

Труп животного с огнестрельным ранением обнаружили 22 ноября на улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне.

В соцсетях сообщали, что ранее в этом районе произошел конфликт между жильцами близлежащих домов и зооактивистами из-за появления будок для бродячих собак возле озера Карасун. Застреленного пса нашли на этом месте.

«На основании поступившего в полицию заявления проводится проверка по факту обнаружения трупа собаки», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Полицейские устанавливают причины смерти животного. По окончанию разбирательства примут законное решение.

Читайте также: неизвестные отравили бродячих собак возле аэропорта Сочи. Только за 1 ноября на территории возле воздушной гавани в Адлере отравили шесть собак, пять из них удалось спасти, благодаря помощи неравнодушных людей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях