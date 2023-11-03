Неизвестные отравили бродячих собак возле аэропорта Сочи

Только за 1 ноября на территории возле воздушной гавани в Адлере отравили шесть собак, пять из них удалось спасти, благодаря помощи неравнодушных людей.

Улетающие из аэропорта Сочи, заметив отравленных собак, сразу начали звонить в волонтерские приюты. Спустя некоторое время пострадавших животных начали вывозить оттуда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

«Мы крайне обеспокоены случаями травли собак на привокзальной территории. Со своей стороны мы написали заявление в полицию и оказываем всё содействие. Отсматриваем видео с камер наблюдения», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

В воздушной гавани курорта попросили всех, кто что-то видел или будет замечать подозрительные действия в дальнейшем на территории привокзальной площади, сообщать об этом по номеру: +79882376598.

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