Снег выпал ночью 9 октября в Краснодарском крае

Осадки на Кубани начались 8 октября. Дожди прошли во многих районах края. В Краснодаре дождь начался накануне вечером и шел до утра 9 октября.

По словам местных жителей, в поселке Урупском Отрадненского района выпал первый снег. На фото и видеозаписях, опубликованных в соцсетях, местные жители зафиксировали первые этой осенью хлопья снега. По данным синоптиков, ночью в горных районах температура воздуха опускалась до -2°С.

По данным синоптиков, 9 октября Кубань будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Местами в крае пройдет дождь, возможна гроза. В отдельных районах ожидается сильный дождь, ливень с градом и ветром до 20-25 м/с.

Температура воздуха днем в крае составит 10…15°С. В горах днем 5…10°С. На Черноморском побережье днем воздух прогреется до 13…18°С.

По данным метеонаблюдений в Краснодаре, самая жаркая погода в этот день была в 2003 году, температура воздуха поднялась до +32,2°С. Самый холодный день был в 1969 году, тогда столбики термометров упали до -2,4°С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом и грозой ожидаются в Краснодарском крае до 9 октября. В течение суток 9 октября на участке Магри — Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем.