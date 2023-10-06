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Ливни с градом и грозой ожидаются в Краснодарском крае до 9 октября

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-s-gradom-i-grozoj-ozhidayutsya-v-krasnodarskom-krae-do-9-oktyabrya
Ливни с градом и грозой ожидаются в Краснодарском крае до 9 октября
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Погода на Кубани начала резко меняться 6 октября. Во многих районах небо затянуло тучами, местами прошли дожди.

По прогнозу синоптиков, 7, 8 и 9 октября на территории Краснодарского края пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Местами пройдет очень сильный дождь, порывы ветра достигнут 28 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона призвали быть внимательнее в ближайшие дни и соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: из-за аномальной засухи сильно обмелело Краснодарское водохранилище. Сильных дождей в Краснодаре и его восточных окрестностях не было уже более двух месяцев.

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