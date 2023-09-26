Из-за аномальной засухи сильно обмелело Краснодарское водохранилище

Сильных дождей в Краснодаре и его восточных окрестностях не было уже более двух месяцев.

Из-за засухи на юге стране резко сократился уровень воды в Краснодарском водохранилище. По данным на утром 26 сентября, объем воды в нем составил 175 млн м3 при полном объеме в 2794 млн м3. Сейчас водохранилище заполнено только на 6,2%.

Уровень воды в Краснодарском водохранилище — 25,7 м абс. при нормальном уровне в 32,7 м абс. Приток воды — 73 м3/сек, сброс — 79 м3/сек, сообщает Кубанское БВУ.

В ближайшие дни дождей в Краснодаре и Усть-Лабинском районе не ожидается. Температура воздуха в дневные часы сохранится на уровне +30 градусов.

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