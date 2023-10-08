В Сочи над морем прогнозируют образование смерчей
Общество
08.10.2023 10:34
В связи с этим на 8 и 9 октября в крае объявили штормовое предупреждение.
«Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края. С 8:30-9:30 8 октября и до конца суток, а также в течение суток 9 октября на участке Магри — Веселое в Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Спасатели рекомендуют жителям и туристам города-курорта оставаться дома, в случае ЧС звонить в экстренные службы.
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