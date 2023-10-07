Жителей Краснодарского края предупредили о заморозках

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 8 октября местами в юго-восточных предгорных районах Кубани ожидаются заморозки от 0 до —1°С. Объявлено штормовое предупреждение.

Также ночью и утром 9 и 10 октября местами в северной половине края и в предгорных районах прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…—2°С.

Неблагоприятные погодные явления повышают риск повреждения и гибели сельхозкультур. Для защиты растений рекомендуется укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

В случае ЧС необходимо звонить 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом и грозой ожидаются в Краснодарском крае до 9 октября.