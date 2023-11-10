Смытый во время летнего подтопления мост восстановили в Туапсинском районе

В Новомихайловском поселении завершаются работы по восстановлению мостов, водоводов и ЛЭП, которые пострадали во время летних сильных ливней.

В поселке Новомихайловском полностью отремонтировали мост к водозабору, который разрушила стихия.

Продолжаются работы по восстановлению пешеходного моста через реку Нечепсухо на улице Цветочной. Уже закуплены все необходимые материалы. Объект должен быть сдан в декабре.

В Ольгинке завершают восстанавливать водовод. Сейчас идет промывка скважин, строят два новых павильона и сборный водовод длиной почти 4 км от скважины № 11 до водозабора.

Кроме того, в поселении восстанавливают также линии электропередачи. Восстановительные работы идут на стадионе и в Центре культуры и досуга. Деньги на ремонт выделили из бюджета региона, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень в июле обрушился на Туапсинский район. Из зоны подтопления в поселке Новомихайловском эвакуировали 15 человек. В Новомихайловском из-за непогоды подтопило 72 придомовых территории, в 32 дома зашла вода.