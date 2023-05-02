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СМИ: задержали подозреваемого по делу о пропаже аниматоров в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-zaderzhali-podozrevaemogo-po-delu-o-propazhe-animatorov-v-krasnodarskom-krae
СМИ: задержали подозреваемого по делу о пропаже аниматоров в Краснодарском крае
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Об этом вечером 1 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

«Задержан один из подозреваемых по делу об исчезновении мужчины и женщины на трассе в Краснодарском крае», — сообщает РИА «Новости» в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае пропали 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. По факту пропажи людей возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Известно, что 28 апреля мужчина и девушка на этом автомобиле выехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Возле станицы Березанской Выселковского района они пропали без вести.

По информации Kub Mash, перед пропажей аниматоры прокололи колесо на трассе. После этого они перестали выходить на связь. Кроме того, с их банковских карт было списано 190 тыс. рублей. В Брюховецком районе 1 мая в лесополосе обнаружен сгоревший автомобиль Hyundai, на котором передвигались аниматоры. Местонахождение мужчины и девушки до сих пор не установлено.

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