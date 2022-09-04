СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен

СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен

Певица должна была выступить на фестивале «Александровская крепость». Он пройдет в Усть-Лабинске с 30 сентября по 2 октября.

Об отмене выступления Манижи сообщает «РБК-Краснодар» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Интернет-портал «Кубань 24» отправил запрос организаторам фестиваля — в фонд «Вольное дело». На момент публикации ответ не поступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубанское казачье войско 25 августа выступило против концерта певицы Манижи на фестивале в Усть-Лабинске. В войске отметили, что ранее артистка осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В ККВ подчеркнули, что кубанские казаки выполняют боевые задачи с первых дней начала спецоперации. Поэтому они против приглашения на фестиваль «Александровская крепость» артистов, выступающих против проведения СВО.

На следующий день, 26 августа, представители организаторов конкурса казачьей песни «Александровская крепость» сообщили, что выступление Манижи состоится.

«Гражданская позиция Манижи нам кажется предельно очевидной: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни», — отмечали организаторы.