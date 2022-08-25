Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Manizha на фестивале в Усть-Лабинске

Манижа Сангин. Фото afisha.ru

Фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» пройдет в Усть-Лабинске с 30 сентября по 2 октября.

По задумке организаторов, хедлайнером фестиваля станет певица Manizha. Ее выступление запланировали на 1 октября.

Представители Кубанского казачьего войска, узнав об этой информации, заявили, что откажутся принимать участие в мероприятии, если концерт певицы состоится.

«В СМИ России и Краснодарского края, в социальных сетях появились сведения, что в рамках программы фестиваля «Александровская крепость» планируется выступление певицы Манижи, которая ранее осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля», — говорится в заявлении Кубанского казачьего войска.

В ККВ подчеркнули, что кубанские казаки выполняют боевые задачи с первых дней начала спецоперации на Украине. Поэтому они против приглашения на фестиваль «Александровская крепость» артистов, выступающих против проведения специальной военной операции на Украине.

Певица Manizha в 2021 году представляла Россию на Евровидении с песней Russian Woman.

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