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На Дне Белореченского района может выступить певица МакSим

Культура
22.08.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dne-belorechenskogo-rajona-mozhet-vystupit-pevitsa-maksim
На Дне Белореченского района может выступить певица МакSим
Фото vk.com/maksimsinger

Концерт певицы МакSим в Белореченске запланирован на 3 сентября. Об этом говорится в соцсетях артистки.

Планируется, что концерт ко Дню Белореченского района пройдет в 21:00 на Городской площади.

Однако в администрации Белореченского района интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что точной договоренности о проведении концерта в муниципалитете с певицей МакSим пока нет.

МакSим известна исполнением таких песен, как «Знаешь ли ты», «Трудный возраст», «Мой рай», «Отпускаю», «Нежность» и т. д.

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