Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится

Манижа Сангин. Фото asiaplustj.info

Об этом сообщили организаторы фестиваля — фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски. Заявление появилось после того, как Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы на фестивале в Усть-Лабинске.

«Манижа выступит на фестивале «Александровская крепость». Певица поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля – сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в оргкомитете фестиваля.

Там отметили, что на фестивале Манижа споет традиционную песню кубанского казачества.

«Гражданская позиция Манижи нам кажется предельно очевидной: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни», — добавили организаторы.

Фестиваль казачьей песни «Александровская крепость» пройдет в Усть-Лабинске с 30 сентября по 2 октября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Манижа на фестивале в Усть-Лабинске. В ККВ отметили, что ранее певица осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В войске подчеркнули, что кубанские казаки выполняют боевые задачи с первых дней начала спецоперации. Поэтому они против приглашения на фестиваль «Александровская крепость» артистов, выступающих против проведения СВО.