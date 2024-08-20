Сквер в центре Белореченска благоустроили благодаря нацпроекту
Общество
20.08.2024 13:33
Общественную территорию площадью более 5 тыс. кв. м на улице Ленина обновили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Теперь в зеленой зоне появились благоустроенные пешеходные дорожки и места для отдыха. Также здесь разместили детские игровые площадки и обновили уличное освещение.
«Сделали территорию доступной для маломобильных жителей. Все работы выполнили в срок», — подчеркнул врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.
Озеленение этой общественной территории провели еще в мае. Здесь высадили деревья и посеяли газон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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