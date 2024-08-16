Новые Цветочные часы в центре Краснодара ежечасно будут исполнять гимн Кубани

В Краснодаре продолжают благоустройство зеленого сквера на пересечении улиц Гаврилова и Красной, где находится один из символов города — Цветочные часы.

«На одной из главных достопримечательностей Краснодара начался новый этап реконструкции. Сейчас рабочие устанавливают сам механизм Цветочных часов. Планируется, что обновленные стрелки и цифры будут создавать эффект парения часов», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

«Мы начинаем финальный этап сборки, подключаем коммуникацию к каждой цифре для очень красивой ночной подсветки. Сделали акцент на парящие часы, чтобы фотографии выглядели более живописно», — говорит инженер Владимир Бабаев.

Ранее конструкцию увозили на реставрацию в Ростов-на-Дону: там провели техобслуживание аппаратуры. Теперь часы имеют регулируемую подсветку, систему управления через интернет. Изменится и угол наклона циферблата — до 15°. Это позволяет видеть время на часах с разных точек.

«На обновленных часах в центре будет виден механизм на дизайнерской подставке. При этом неизменным останется исполнение гимна Краснодарского края каждый час. Звучать он будет через три акустические колонки», — добавляет журналист.

Работы по установке оборудования завершат в ближайшее время. Следующим этапом на этом участке станет высадка клумб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году за Цветочными часами в Краснодаре снесли заброшенные павильоны. После этого приступили к строительству нового сквера.