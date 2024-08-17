Цветочные часы в центре Краснодара запустили после реконструкции

Впервые цветочные часы на пересечении улиц Красной и Гаврилова краевого центра запустили в 2007 году ко Дню города.

Спустя 17 лет часы усовершенствовали — теперь циферблат со стрелками словно парят над клумбой.

«Сам механизм преодолел сотни километров, чтобы вновь занять свое место. На нем обновили подсветку, поставили современную электронику с управлением через Интернет. Целых два дня занял монтаж часов. И вот состоялся контрольный запуск. Скоро еще преобразится территория вокруг. Неплохой получится подарок ко Дню города», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

В ходе реконструкции угол циферблата увеличили с 10 до 15 °, чтобы время можно было увидеть с разных точек.

Сейчас продолжаются работы по прокладке ливневой канализации с пятью колодцами и обустройству интернет-кабелей и сетей электроснабжения. Электросети обеспечат работу 15 установленных опор освещения, а также подачу напряжения на механизм часов и насос автополива. В дальнейшем там установят камеры видеонаблюдения.

После основных работ высадят 12 шестиметровых тюльпановых деревьев, вечнозеленые декоративные кустарники и четыре крупнолистных липы. Саму чашу часов украсят бегониями и бересклетами. В сквере высадят лаванду, магнолию, шалфей, вейгелу и сирень, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые Цветочные часы в центре Краснодара ежечасно будут исполнять гимн Кубани.