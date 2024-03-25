Скучаю по дочкам: осужденная за убийство сына краснодарка написала письмо матери

Жительница Краснодара, которую вместе с ее сожителем осудили по делу об убийстве 5-летнего ребенка, написала матери письмо из колонии.

В своем письме женщина сообщила о том, что «пошла у возлюбленного на поводу» и теперь сожалеет о случившемся. Осужденная написала о том, что скучает по дочерям и попросила у матери выслать фотографии детей и организовать с детьми звонок по видеосвязи.

«Скучаю по дочкам. Если бы все могла вернуть назад, то этого бы не случилось бы… Работаю, чтобы малым что-то шло, здоровья вообще нет, очень тяжело», — написала краснодарка.

Женщина написала, что отдала бы все, чтобы быть рядом с остальными своими детьми. А затем осужденная попросила мать «переступить через свою гордость и поговорить» с ней.

«Ты хоть раз бы спросила, могла ли я так сделать или нет. Обидно, что сижу с таким сроком за то, что не делала. Да, моя вина в том, что скрыла и пошла с испугу на его условия. Я не знала, что у него в голове было, и он дочку из рук не выпускал. На моем месте ты бы так же поступила», — цитирует письмо осужденной женщины «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за убийство 5-летнего мальчика в Краснодаре Алена и Сергей Бугорковы получили на двоих 40 лет колонии. По данным следствия, супруги избивали 5-летнего ребенка. После очередного избиения в июне 2022 года мальчик умер. Тело ребенка мать с отчимом вынесли из квартиры в сумке и закопали в лесополосе на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей. На следующий день супруги направились на отдых в тот же район, а после подали заявление в полицию, чтобы инсценировать пропажу сына. Суд лишил Алену Бугоркову родительских прав на дочь, рожденную в 2022 году и еще на двоих детей.