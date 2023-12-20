Осужденную за убийство сына семью в Краснодаре лишили родительских прав

Речь идет об Алене и Сергее Бугоркове. Сейчас они отбывают за срок убийство своего 5-летнего сына, совершенное прошлым летом.

Советский районный суд Краснодара рассмотрел гражданское дело к семье Бугорковых о лишении их родительских прав и взыскании алиментов.

Суд лишил Алену Бугоркову родительских прав на дочь, рожденную в прошлом году. Сергея Бугоркова лишили прав на двух детей, родившихся в 2020 и 2022 годах. Кроме того, с них взыскали алименты на содержание их детей.

Ранее Бугоркову лишили родительских прав на еще двух детей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за убийство 5-летнего мальчика в Краснодаре Алена и Сергей Бугорковы получили на двоих 40 лет колонии. По данным следствия, супруги систематически по малозначительным поводам избивали 5-летнего ребенка руками и различными предметами. После очередного избиения в июне прошлого года мальчик умер. Установлено, что ему нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу. Ребенка били деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами.

После этого родители отправились спать, а наутро обнаружили, что мальчик умер. Тело ребенка вынесли из квартиры в сумке и закопали в лесополосе на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей. На следующий день супруги направились на отдых в тот же район, а после подали заявление в полицию, чтобы инсценировать пропажу сына.