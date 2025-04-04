СК заинтересовался нападением стаффордширских терьеров на пенсионерку в Сочи

Инцидент произошел 1 апреля в многоквартирном доме на улице Профсоюзной в Хостинском районе курорта.

По данному факту следственные органы СК России по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства доложить о ее ходе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, на лестничной площадке два стаффордширских терьера набросились на 62-летнюю жительницу дома и покусали ее. Пострадавшую госпитализировали с травмами рук, ноги и живота.

Полицейские установили владельца собак. Им оказался 35-летней сосед потерпевшей. В настоящее время сотрудники МВД также проводят проверку, изучают обстоятельства происшествия.

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