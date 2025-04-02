Пенсионерку госпитализировали после нападения собак в подъезде дома в Сочи

Инцидент произошел 1 апреля в многоквартирном доме на улице Профсоюзной в Хостинском районе курорта.

По предварительным данным, на лестничной площадке два стаффордширских терьера набросились на 62-летнюю жительницу дома и покусали ее. Пострадавшую госпитализировали с травмами рук, ноги и живота.

Полицейские установили владельца собак — им оказался 35-летней сосед потерпевшей.

«В настоящее время проводится проверка, изучаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации действий владельца собак», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: уголовное дело возбудили после нападения собак на подростков в Усть-Лабинске. Информация об инциденте на улице Энгельса появилась вечером 22 марта в социальных сетях. Трое подростков отправились на контрольный осмотр трассы для мотокросса. На улице Энгельса из заброшенной постройки выскочили собаки и набросились на ребят, а также на 18-летнего парня. В результате подростков 12 и 13 лет и 18-летнего юношу с травмами госпитализировали.

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