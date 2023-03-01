СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее

Попытки атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры украинскими БПЛА в Краснодарском крае, Адыгее и Московской области были предприняты ночью 28 февраля.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовных дел установить все обстоятельства произошедшего.

СК РФ установит все обстоятельства, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Минобороны РФ ВСУ предприняли попытку применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ подавили беспилотники. Оба БПЛА потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один упал в поле. Второй отклонился от траектории и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры. Также беспилотник упал в Подмосковье в районе Коломны.