СК возбудил уголовное дело по факту падения лифта в многоэтажке Краснодара

Инцидент произошел утром 13 сентября в жилом комплексе на улице Московской.

Лифт, в котором были четверо взрослых и двое детей, упал в шахту. В результате происшествия несколько пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, их жизнь и здоровье вне опасности.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают сотрудники следственного комитета. Они осматривают место происшествия, назначили полный комплекс судебных экспертиз.

Руководитель краевого управления Андрей Маслов поставил ход расследования дела под свой контроль и поручил принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, изъять всю техническую документацию по эксплуатации лифтов и дать юридическую оценку действиям всех, кто отвечает за их безопасность, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина сломал ногу в рухнувшем лифте одного из ЖК Краснодара. Жильцы почти полгода борются с управляющей компанией, которая отказывается ремонтировать лифты.