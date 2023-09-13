Лифт упал с 8 этажа в Краснодаре: жильцы почти полгода борются с УК

В одном из жилых комплексов на улице Московской утром 13 сентября лифт сорвался с 8 этажа.

Инициативная группа дома борется с управляющей компанией с апреля — они настаивают на ремонте лифтов, но УК планирует провести ремонт как капитальный.

«У нас есть все ответы: от фонда капитального ремонта, что они должны делать работы с текущей статьи, от ГЖИ, от УЖВ, отовсюду есть. У нас есть акты о свидетельствовании лифтов — по их документам лифт, который сегодня сорвался, числится как рабочий. Потом стали всплывать другие акты, тоже подделанные, мы думаем», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» жильцы дома.

Дому всего пять лет. В каждом подъезде по два лифта — грузовой и пассажирский, и грузовые при этом не работают ни в одном.

«Мы начали борьбу и стали писать во все инстанции. В понедельник инициативная группа ездила в следственный комитет. Там сказали, что дела пока нет, не спустилось оно к нам, а мы его подавали 2 июля. В Прикубанский суд заявление подали 1 августа, до 5 сентября дело было без движения, а потом на сайте высветилось, что якобы 16 августа заявление вернули за неисполнение предписаний судьи. В суде при этом заявления нет, даже в бумажном варианте», — жалуется инициативная группа.

По факту инцидента прокуратура Прикубанского округа организовала проверку, привлекли и специалистов управления по жилищным вопросам. По результатам проверки дадут оценку действий управляющей компании «ООО «Единый город», сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина сломал ногу в рухнувшем лифте одного из ЖК Краснодара.