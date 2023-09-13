Мужчина сломал ногу в рухнувшем лифте одного из ЖК Краснодара

Инцидент произошел утром 13 сентября в одном из жилых комплексов краевого центра.

Очевидцы сообщают, что лифт с людьми сорвался около 8:00 — мужчина сломал ногу, а дети очень испугались, но на первый взгляд не пострадали.

Жильцы отмечают, что управляющая компания не решает проблему с лифтами уже около полугода — владельцы выиграли несколько судов, но никаких изменений не было. Информационный лист о лифтах висит пустым с 2017 года — все это время они не обслуживались.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме на улице Московской с высоты 8 этажа упал пассажирский лифт. По предварительной информации, пострадал мужчина и двое детей 3 и 4 лет. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи и обследования. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По окончанию проверки будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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