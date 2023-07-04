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Сорвался и начал падать: рывки лифта из-за перегруза напугали жителей многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sorvalsya-i-nachal-padat-vnezapnaya-ostanovka-lifta-iz-za-peregruza-napugala-zhitelej-mnogoetazhki-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел в июле в доме № 12 на улице Мурата Ахеджака.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, лифт резко дернулся вниз в тот момент, когда нем находились беременная женщина и ребенок.

«Лифт сорвался и начал падать сразу после того, как люди зашли. Сначала он упал до 7-8 этажа, а после до 5-6. Женщина пыталась связаться с диспетчерской, но кнопка в лифте не работала», — сообщили очевидцы в соцсетях.

После публикации в соцсетях этой информации прокуратура начала проводить проверку.

«Предварительно установлено, что остановка лифта произошла в результате перегруза строительными материалами, лифт дернулся, но не падал. Произошел программный сбой. Лифт после обследования запущен и в настоящее время работает», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве добавили, что что во время проверки установят причины, из-за которых лифт сработал некорректно, а также дадут оценку принимаемых в целях обеспечения безопасности мер ООО «УК ЖК «Красная площадь».

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