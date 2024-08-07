СК установил виновника массового ДТП с двумя погибшими в Армавире

Массовая авария произошла днем 6 августа на 178 км Р-217 Кавказ на территории Армавира.

В результате аварии погибли двое, в том числе ребенок, и пострадали 10 человек. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия 48-летний житель Новокубанского района за рулем Volkswagen Passat выезжал со второстепенной дороги со стороны хутора Первомайского на автодорогу «Кавказ». Он не уступил дорогу двигавшемуся по трассе грузовику с полуприцепом, который двигался в сторону Успенского района. Произошло столкновение. От удара полуприцеп занесло. Произошло столкновение с Ford Focus и микроавтобусом Mercedes, который ехал из Ставропольского края в Краснодар.

В результате ДТП водитель Volkswagen Passat и полуторагодовалая девочка, находившаяся в автомобиле, погибли. Еще трех пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, с различными травмами госпитализировали.

Также травмы получили семь пассажиров микроавтобуса. Из них трое — дети. Одна из пострадавших находится в больнице.

Председателю СК РФ представлен доклад о ходе расследования. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Расследование уголовного дела находится под контролем в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 6 августа около 15:45. По предварительным данным, Volkswagen выехал на трассу перед грузовиком Freightliner с полуприцепом. Произошло столкновение. От удара оба автомобиля вылетели на встречную полосу и столкнулись с микроавтобусом Mercedes рейса «Ставрополь — Краснодар».

По информации МЧС, в аварии погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали еще 11, среди них трое детей. В полиции сообщили, что пострадали пять пассажиров микроавтобуса. Среди них четверо несовершеннолетних. Также пострадали двое пассажиров Volkswagen, в том числе один ребенок.

Глава Ставропольского края сообщил, что одну из пострадавших, находящуюся в состоянии средней тяжести, перевезут в Ставрополь.