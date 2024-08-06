СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Армавире

Авария произошла 6 августа около 15:45 на 178 км Р-217 Кавказ на территории Армавира. По информации МЧС, в аварии погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали еще 11, среди них трое детей.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

«Согласно полученным сведениям, в результате ДПТ погибли два человека, в том числе, ребенок, также есть пострадавшие. Точное их количество и степень тяжести полученных ими травм устанавливается. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работает следователь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится под контролем главы СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на трассу перед грузовиком Freightliner с полуприцепом. Произошло столкновение. От удара оба автомобиля вылетели на встречную полосу и столкнулись с микроавтобусом Mercedes, двигающимся по маршруту «Ставрополь — Краснодар».

В результате аварии погиб водитель Volkswagen и находившийся в салоне малолетний ребенок. Пострадали пять пассажиров микроавтобуса. Среди них четверо несовершеннолетних. Также пострадали двое пассажиров Volkswagen, в том числе один ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, в ДТП участвовали грузовик, легковой автомобиль и микроавтобус Mercedes, в котором находились 17 человек. В легковом автомобиле было пять человек.