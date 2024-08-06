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Два человека погибли и 11 пострадали в массовом ДТП в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-i-11-postradali-v-massovom-dtp-v-armavire
Два человека погибли и 11 пострадали в массовом ДТП в Армавире
Фото t.me/mchs_kuban

Авария с участием грузовика, микроавтобуса и легковушки произошла 6 августа около 15:45 на 178 км Р-217 Кавказ на территории Армавира.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля: грузовик, легковой автомобиль и микроавтобус Mercedes, в котором находились 17 человек. В легковом автомобиле было пять человек.

Предварительно, в результате ДТП пострадали 11 человек. Еще двое погибли — их деблокировали из легкового автомобиля спасатели. Сообщается, что, по данным ГО и ЧС Армавира, погибли мужчина и ребенок. Движение на трассе не перекрывалось.

На месте работают 31 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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