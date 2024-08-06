Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Подросток на питбайке сбил маленьких детей под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-na-pitbajke-sbil-malenkih-detej-pod-krasnodarom
Подросток на питбайке сбил маленьких детей под Краснодаром
Фото t.me/gibdd123dinskaya

ДТП произошло 5 августа около 19:45 на пересечении улиц Мирная и Свободная в поселке Южном.

Предварительно, несовершеннолетний водитель питбайка ехал по дороге и влетел в двоих детей 6 и 3 лет, которые переходили проезжую часть.

В результате ДТП оба ребенка получили серьезные травмы. Их доставили в больницу Краснодара для оказания медицинской помощи.

Сейчас по факту происшествия проводят проверка, сообщает Госавтоинспекция Динского района в Telegram.

Читайте также: восемь человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае. Всего со 2 по 4 августа на дорогах Кубани зафиксировали 49 аварий.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях