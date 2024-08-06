Подросток на питбайке сбил маленьких детей под Краснодаром

ДТП произошло 5 августа около 19:45 на пересечении улиц Мирная и Свободная в поселке Южном.

Предварительно, несовершеннолетний водитель питбайка ехал по дороге и влетел в двоих детей 6 и 3 лет, которые переходили проезжую часть.

В результате ДТП оба ребенка получили серьезные травмы. Их доставили в больницу Краснодара для оказания медицинской помощи.

Сейчас по факту происшествия проводят проверка, сообщает Госавтоинспекция Динского района в Telegram.

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