Восемь человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае

Всего со 2 по 4 августа на дорогах Кубани зафиксировали 49 дорожно-транспортных происшествий.

В результате аварий за прошедшие выходные 8 человек погибли и еще 67 получили травмы.

Из-за выезда на встречную полосу скончались три человека и 12 получили травмы. По причине нарушения скоростного режима травмы получили 17 человек.

Кроме того, водители 8 раз наехали на пешеходов. В результате 2 человека погибли и 6 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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