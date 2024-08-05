Три человека погибли в пассажирской «Газели» в ДТП с грузовиком в Краснодаре

Смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла 5 августа в 5:00 на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин на востоке города.

По предварительным данным, водитель пассажирский «Газели» съехал с дороги и столкнулся со стоящим большегрузом Scania.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира микроавтобуса. Пострадали еще три пассажира «Газели». Личности погибших и пострадавших устанавливают сотрудники полиции.

По факту ДТП проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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