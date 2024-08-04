Грузовик перевернулся в кювет и загорелся на трассе в Краснодарском крае

Авария произошла 8 августа около 16:23 на 2-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи в поселке Джубга в Туапсинском районе.

О произошедшем ДТП в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, грузовой автомобиль съехал с дороги, перевернулся в кювет и загорелся. На кадрах с места происшествия видно, что грузовик полностью охвачен огнем.

По предварительным данным, 59-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате ДТП грузовик загорелся, водитель получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия и организуют дорожное движение на данном участке трассы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия для ликвидации возгорания прибыли 4 человека и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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