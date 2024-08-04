Мусор загорелся на площади 80 кв. метров в центре Краснодара
Происшествия
04.08.2024 14:03
Сообщение о возгорании на улице Путевой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 4 августа в 13:07.
В 13:08 на место выехали пожарные расчеты. По прибытию установили, что загорелся мусор. Огонь охватил территории 80 кв. м.
К ликвидации пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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