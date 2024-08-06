Одну из пострадавших в ДТП в Армавире перевезут в Ставрополь

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимиров сообщил, что семь человек, пострадавших в массовом ДТП на территории Армавира, госпитализированы в больницы Кубани.

«Поручил Минздраву Ставрополья оперативно связаться с коллегами на Кубани. Готовы направить медиков для оказания помощи людям и транспортировать пострадавших в наши медучреждения. Для пассажиров, которые не пострадали, из края направлен другой автобус. Он доставит их к месту назначения», — сказал Владимиров.

Он также уточнил, что рейс «Ставрополь — Краснодар» выполнял ставропольский лицензированный перевозчик.

«У контролирующих органов вопросов к нему не было. По предварительным данным, он не является виновником ДТП. В обстоятельствах произошедшего разберется следствие», — сказал глава Ставропольского края.

По уточненным данным, в аварии пострадали семь жителей Ставрополья. Шестерым оказали амбулаторную помощь. Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

«Направляем медицинский транспорт, чтобы перевести ее в нашу больницу скорой медпомощи», — написал Владимиров в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 6 августа около 15:45 на 178 км Р-217 Кавказ на территории Армавира. По предварительным данным, Volkswagen выехал на трассу перед грузовиком Freightliner с полуприцепом. Произошло столкновение. От удара оба автомобиля вылетели на встречную полосу и столкнулись с микроавтобусом Mercedes рейса «Ставрополь — Краснодар».

По информации МЧС, в аварии погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали еще 11, среди них трое детей. В полиции сообщили, что пострадали пять пассажиров микроавтобуса. Среди них четверо несовершеннолетних. Также пострадали двое пассажиров Volkswagen, в том числе один ребенок.