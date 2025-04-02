СК проверит информацию о драке подростка с отчимом в Анапе

Следственные органы проверят сообщение о конфликте, который произошел между школьником и его отчимом 1 апреля недалеко от школы № 6 в 12-м микрорайоне Анапы.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конфликт около школы произошел между 15-летним анапчанином и его 42-летним отчимом. Причиной инцидента стала попытка подростка закурить сигарету. Увидевший это отчим вступил в словесную перепалку с подростком, которая окончилась потасовкой

Очевидцы сообщили, что у школьника есть проблемы со здоровьем. По данным полиции, подросток не является инвалидом. Сотрудники ведомства также проводят необходимые проверочные действия, назначили экспертизу.

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