СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
В Армавире 11 января возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором погиб один человек и еще пятеро пострадали, в том числе ребенок.
Видеозапись с места аварии опубликована в Telegram СУ СК РФ по Краснодарскому краю. На кадрах видно, что автобус ПАЗ получил серьезные механические повреждения — груженный песком КамАЗ врезался в бок автобуса, когда тот поворачивал через встречную полосу.
Также в соцсетях появилась видеозапись с моментом столкновения, на которой видно, что после удара грузовик еще около 30 м тащил автобус боком по проезжей части.
Как писал интернет-портал Кубань 24», авария произошла 11 января в 17:50 на 157 км трассы «Кавказ» в районе поворота на ВНИИМК. По предварительным данным, водитель КамАЗа на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автобус ПАЗ, который ехал из центра Армавира и поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб, травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров. В числе пострадавших — 8-летняя девочка, а также оба водителя. В СК возбудили уголовное дело.
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