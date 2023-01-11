Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире

Смертельная авария произошла 11 января в 17:50 на 157 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе поворота на ВНИИМК.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КамАЗ на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автобус ПАЗ, который ехал из центра Армавира и поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия погиб неустановленный пассажир автобуса. Обоих водителей и пятерых пассажиров автобуса доставили в городскую больницу для медицинского обследования, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В мэрии Армавира уточнили, что после ДТП с участием КамАЗа и автобуса трассу «Кавказ» не перекрывали. Сотрудники экстренных служб обеспечили проезд другим участникам дорожного движения. Обстоятельства смертельной аварии выясняют правоохранители.

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