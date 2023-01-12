В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
Авария с участием автобуса ПАЗ и КамАЗа произошла вечером 11 января на автодороге «Кавказ».
По данным следствия, в результате аварии один из пассажиров автобуса погиб, травмы различной степени тяжести получили еще пять пассажиров. В числе пострадавших — 8-летняя девочка, а также оба водителя. Пострадавших госпитализировали.
Армавирский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. Инициирован вопрос об изъятии из полиции материалов по факту аварии. Следствие устанавливает обстоятельства ДТП, выясняются вопросы соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал Кубань 24», авария произошла 11 января в 17:50 на 157 км трассы «Кавказ» в районе поворота на ВНИИМК. По предварительным данным, водитель КамАЗа на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автобус ПАЗ, который ехал из центра Армавира и поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.
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