СК Кубани задержал водителя КамАЗа, из-за которого погибли 2 женщины и 2 девочки

Смертельная авария с участием КамАЗа и легковушки, в результате которой погибли 4 человека, произошла вечером 11 сентября на 85 км трассы Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

По данным следствия, водитель КамАЗа с прицепом выехал при повороте налево с трассы Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская выехал на дорогу Краснодар — Ейск, не пропустил легковушку Daewoo Nexia под управлением 44-летней женщины.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, женщина-пассажир и ее 12-летняя дочь погибли на месте аварии. В больницу доставили 13-летнюю дочь водителя легковушки, однако ночью девочка скончалась.

В отношении водителя грузовика в полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Дело передали в Каневской межрайонный следственный отдел.

Подозреваемый задержан следователем СК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две женщины и 12-летний ребенок погибли в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае. Позже стало известно, что в реанимации скончалась пострадавшая в этой аварии 13-летняя девочка.