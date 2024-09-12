Число жертв ДТП под Брюховецкой достигло четырех — умерла девочка

Смертельная авария произошла 11 сентября в 19:30 на 85 км дороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

В реанимации скончалась пострадавшая в ДТП 13-летняя девочка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водитель «КамАЗа», 33-летний житель Каневского района, находится под подпиской о невыезде.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель КамАЗа, поворачивая налево, не уступил дорогу Daewoo Nexia, которая ехала по встречной полосе. Произошло жесткое столкновение. В результате аварии в легковушке погибли водитель и два пассажира — две женщины и 12-летний ребенок, 13-летняя девочка была госпитализирована.