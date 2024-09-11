Две женщины и 12-летний ребенок погибли в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае

Смертельное ДТП произошло 11 сентября в 19:30 на 85 км дороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе. Одна девочка-подросток из легковушки чудом выжила.

По предварительным данным, водитель КамАЗа, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу Daewoo Nexia, которая ехала по встречной полосе. Произошло жесткое столкновение.

В результате аварии в легковушке погибли водитель и два пассажира — женщина и 12-летний ребенок. Еще один ребенок из Daewoo — 13-летняя девочка была госпитализирована.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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