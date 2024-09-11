В страшном ДТП на Кубани заживо сгорела молодая акушерка роддома с подругами

Смертельная авария произошла 8 сентября на трассе Гулькевичи — Кропоткин в Гулькевичском районе.

Известно, что в автомобиле находились три девушки в возрасте от 17 до 24 лет. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2115» не смогла справиться с управлением, в результате автомобиль врезался в дерево и загорелся.

«От сгоревшей машины авто остался пепел, динамики, шина и куча проводов. Все девушки погибли. На месте трагедии появился стихийный мемориал, куда люди несут цветы и игрушки», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Известно, что за рулем была 24-летняя девушка — самая старшая из погибших. Она окончила местный медицинский колледж в 2021 году, и только начинала свою карьеру — работала акушером и в родильном доме Кропоткина.

Вместе с ней в машине находились ее подруги — 21-летняя и 17-летняя девушки. Съемочной группе «Кубань 24» удалось пообщаться с тетей самой младшей из них. По словам женщины, подруги поехали просто выпить кофе.

«Судя по регистрационным данным, автомобиль был приобретен всего две недели назад, и, возможно, молодые девушки решили протестировать авто. Теперь следователям предстоит выяснить истинные причины трагедии», — добавляет журналист.

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